Сотни студентов посетили парк Талалихина в Подольске в Татьянин день

На областной акции «Зачетный парк» в Татьянин день центральная площадка парка имени Виктора Талалихина в Подольске собрала сотни студентов. Ребята участвовали в мастер-классах, викторинах, ярмарках, катались на катке.

Поздравить молодежь с Днем студента приехали председатель комитета по делам молодежи администрации Подольска Ольга Соколова, депутат Совета депутатов округа и член партии «Единая Россия» Виктор Щукин.

Юные жители Подольска показывали свои таланты и навыки в творческих конкурсах, посещали ярмарки, участвовали в викторинах и мастер-классах, катались на коньках. Вход на каток для студентов вузов и девушек с именем «Татьяна» был свободный. Участников праздничных мероприятий угощали горячим чаем и сладостями. Гости парка смогли испытать удачу в беспроигрышной лотерее.

Отметим, что в городском округе Подольск порядка восьми тысяч студентов обучаются в 12 учреждениях профессионального образования. Мероприятия в рамках областной акции «Зачетный парк» организовали также в Детском парке в Климовске.