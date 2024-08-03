Сотни фермеров и тысячи гостей. Как проходит 2-й день «Сырного фестиваля» в Истре
Второй день «Сырного фестиваля» стартовал в Истре
«Сырный фестиваль» в Истре продолжает радовать жителей и гостей Московской области дегустациями, мастер-классами и различными активностями. Мероприятие продлится до 4 августа, а его посещение абсолютно бесплатное.
В первый день фестиваля его посетили порядка 23 тысяч человек. Для гостей созданы все условия. Организаторы подготовили фуд-корт, несколько шатров с продукцией фермеров из разных уголков России, детскую зону и парковку. Также на мероприятии работает сыроварня «Русский Пармезан».
Всего на фестиваль приехали около 300 фермеров. Продукцию Подмосковья представляют 97 человек. У гостей есть возможность продегустировать товары, приготовленные без добавления канцерогенов. Для самых маленьких посетителей работает батутный городок, детский тир и другие развлечения.
Организатор фестиваля — Олег Сирота. По мнению самого знаменитого подмосковного фермера, в этом году для проведения мероприятия выдалась действительно хорошая погода.
«Хочется сказать спасибо всем нашим соотечественникам, которые приехали на гастрономический фестиваль, чтобы отметить 10-летие ответных мер России на западные санкции», — подчеркнул сыровар.
Фестиваль проводится при поддержке губернатор Подмосковья Андрея Воробьева. Накануне он посетил мероприятие и обсудил с фермерами самые актуальные вопросы и меры поддержки.
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