Сотни фермеров и тысячи гостей. Как проходит 2-й день «Сырного фестиваля» в Истре

«Сырный фестиваль» в Истре продолжает радовать жителей и гостей Московской области дегустациями, мастер-классами и различными активностями. Мероприятие продлится до 4 августа, а его посещение абсолютно бесплатное.

В первый день фестиваля его посетили порядка 23 тысяч человек. Для гостей созданы все условия. Организаторы подготовили фуд-корт, несколько шатров с продукцией фермеров из разных уголков России, детскую зону и парковку. Также на мероприятии работает сыроварня «Русский Пармезан».

Всего на фестиваль приехали около 300 фермеров. Продукцию Подмосковья представляют 97 человек. У гостей есть возможность продегустировать товары, приготовленные без добавления канцерогенов. Для самых маленьких посетителей работает батутный городок, детский тир и другие развлечения.