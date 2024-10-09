Состояние торговых объектов проверили в Мытищах

Мониторинг состояния объектов торговли продолжается в Мытищах. Специалисты управления потребительского рынка и услуг провели рейд, после которого дали собственникам точек несколько рекомендаций.

Рейд прошел в районе железнодорожной станции. Комиссия оценивала состояние как самих торговых объектов, так и прилегающих участков.

Большая часть рекомендаций касалась уборки мусора из урн и приведения в порядок территорий. Часть замечаний была связана с наличием незаконных вывесок, рекламы и информационных конструкций.

Сразу ряд замечаний озвучили по адресу Шараповский проезд, 7. Здесь обнаружили переполненный мусорный контейнер и разбитую витрину. С собственником объекта провели беседу, объяснив, что и в какие сроки ему нужно исправить.

Результаты рейда направили в территориальный отдел № 8 Министерства по содержанию территории и государственному жилищному надзору Московской области, а также в управление градостроительного развития. Сотрудники ведомства также провели рейд и выписали 30 предписаний на добровольный демонтаж незаконных или несогласованных вывесок и рекламных конструкций.

С вопросами по теме торговли жители муниципалитета могут обращаться в управление потребительского рынка и услуг: Новомытищинский проспект, 30/1, 8 (495) 581-13-48, potrebrinok2012@yandex.ru.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».