Сорок выпускников получили дипломы проекта «Школа Фермера» в Можайске

В Можайском техникуме подошел к концу 12-й поток образовательного проекта «Школа Фермера». Сорок участников, среди которых и ветераны специальной военной операции, освоили программы «Плодово-ягодное растениеводство» и «Животноводство».

Техникум посетили заместитель главы Можайского муниципального округа Елена Заболотная и депутат окружного Совета депутатов Василий Овчинников. Гости поздравили выпускников с успешным окончанием курса. Елена Заболотная и Василий Овчинников вручили организаторам и партнерам «Школы Фермера» благодарственные письма от администрации округа.

«Мы от всей души поздравляем новых специалистов аграрного сектора! Желаем, чтобы полученные знания помогли реализовать все задуманные проекты, развивать нашу можайскую землю и добиться больших успехов в новом деле!» — сказала Елена Заболотная.

Отметим, что проект «Школа Фермера» пятый год реализуют при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области и Россельхозбанка.

Ранее Андрей Воробьев заявил о лидерстве Подмосковья в аграрном экспорте. По его словам, у региона есть собственные генетические и селекционные технологии.