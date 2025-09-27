Соревнования «Сергиевские игры» пройдут в Химках 28 сентября

В это воскресенье, 28 сентября на территории Храма Богоявления Господня проведут соревнования по нормативам ГТО для всех желающих. Участников ждут такие испытания: бег на 30 метров, приседание, отжимание, подтягивание на перекладине.

Соревнования пройдут в различных возрастных категориях. Победители спортивного праздника представят Химкинское благочиние в финале епархиальных «Сергиевских игр» в Сергиевом Посаде.

Для участия необходимо подать заявку по телефону: +7 (967) 267–55–09.

Напомним, что этим летом на территории Храма Богоявления Господня открыли новую детскую игровую площадку и спортивный комплекс. Игровой комплекс, помимо горок и качелей, содержит спортивные элементы. Посещать его могут не только прихожане храма, но и все жители округа.

Турнир начнется в 13:00. Возрастное ограничение: 6+