Соревнования по футболу среди детских дворовых команд прошли в Мытищах

В Мытищах прошло состязание по футболу среди детских дворовых команд 2009 года рождения под названием «Приз закрытия». В турнире приняли участие семь команд.

Начальник управления по физической культуре и спорту городского округа Мытищи Дмитрий Герман поздравил юных спортсменов с их достижениями и подчеркнул важность занятий спортом в жизни каждого человека. Он отметил, что такие соревнования не только способствуют физическому развитию, но и помогают детям находить новых друзей.

Команды продемонстрировали отличную физическую подготовку и навыки игры в футбол, чем порадовали болельщиков и зрителей. Для многих ребят дворовый футбол стал не только увлечением, но и важной частью жизни.

По итогам турнира команда «Бостон» завоевала Кубок «Приз закрытия», оставив позади «Наставников», которые заняли второе место, и команду «Гранд», ставшую третьей.

После турнира состоялась церемония награждения по итогам первенства по футболу среди детских дворовых команд 2009 года рождения и моложе. Победителем первенства стала команда «Порту», второе место занял «Бостон», а тройку лучших замкнул «Гранд». Лучшим бомбардиром первенства был признан Мирон Петров из команды «Гранд».

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