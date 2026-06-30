Соревнования на сапбордах прошли в парке Талалихина в Подольске

В парке имени Виктора Талалихина в Подольске на большой палубе прошел праздник, посвященный открытию сезона сапбордов. Программа дня началась с зарядки с тренером, затем состоялось торжественное открытие.

Гвоздем программы стали соревнования на сапбордах, в которых могли принять участие все желающие. Атмосферу праздника усилили пенная дискотека, йога на сапбордах и заводная музыка.

«Финал соревнований на сапбордах был жарким. Подольчанин Алексей Журенков вырвал победу у соперников уже практически у берега. Мы вручили ему часовой сертификат на аренду сапборда», — рассказал директор горнолыжного курорта «Красная горка» Искандер Сабуров.

Безопасность гостей организаторы продумали до мелочей: каждый участник водных активностей был обеспечен спасательным жилетом, а инструкторы внимательно следили за соблюдением правил.