Соревнования ко Дню защитника Отечества прошли в школе в Лосино-Петровском

В преддверии 23 Февраля в Свердловской школе № 2 городского округа Лосино-Петровский состоялись соревнования между классами. Участники состязались в скорости, силе и ловкости, а болельщики активно поддерживали свои команды.

Программа соревнований включала несколько этапов, на которых команды мальчиков демонстрировали свои физические способности и навыки. Особое внимание уделялось не только результатам участников, но и активности поддержки со стороны одноклассников. Болельщики подготовили кричалки и плакаты, создавая праздничную атмосферу в спортивном зале.

Украшением мероприятия стали показательные выступления и танцевальные флешмобы. Организаторы отметили, что такие соревнования объединяют школьников и развивают командный дух, а также помогают воспитывать уважение к традициям праздника День защитника Отечества.