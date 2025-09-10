Солистка из Лобни стала лауреатом всероссийского фестиваля «Казачий круг»

Всероссийский фольклорный конкурс состоялся в Подмосковье. В нем приняла участие воспитанница ансамбля народного танца «Лыченица» из Лобни.

Арина Сидоренко занимается в ДК «Красная Поляна». На суд жюри она представила творческий номер «Эх, казачка». Его девушка подготовила с художественным руководителем Татьяной Джурко.

Судьи дали выступлению Арины высокую оценку. Солистка завоевала диплом лауреата первой степени.

Всего участниками фестиваля стали 339 исполнителей из 29 коллективов из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Мурманска, Смоленска, Великого Новгорода, Калининграда, Курска и других городов.

Отметим, что конкурс прошел при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Российской академии музыки имени Гнесиных и Росконцерта.

Ранее мы рассказывали о том, что музыкальный фестиваль «Голос города» прошел в Лобне.