Музыкальный фестиваль «Голос города» прошел в Лобне

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Лобня

В конкурсе приняли участие более 100 талантливых артистов. Все желающие смогли показать свое творчество на открытых музыкальных площадках города.

Уличные музыканты, певцы, танцоры и артисты оригинального жанра самых разных возрастов и профессий выступали перед зрителями со своими лучшими номерами. Гостей фестиваля также ждали увлекательные конкурсы, разнообразные интерактивные зоны и мастер-классы.

Фестиваль «Голос города» проводится в 30 субъектах Российской Федерации при поддержке президентского фонда культурных инициатив и благотворительного фонда «Генезис» с 2025 года.  Мероприятие направлено на популяризацию уличной культуры и творчества в регионах России, поддержку творческих инициатив и реализацию талантов местных артистов.

Ранее губернатор Подмосковья  Андрей Воробьев  напомнил, что на сайте  welcome.mosreg.ru  есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

