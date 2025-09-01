Музыкальный фестиваль «Голос города» прошел в Лобне

В конкурсе приняли участие более 100 талантливых артистов. Все желающие смогли показать свое творчество на открытых музыкальных площадках города.

Уличные музыканты, певцы, танцоры и артисты оригинального жанра самых разных возрастов и профессий выступали перед зрителями со своими лучшими номерами. Гостей фестиваля также ждали увлекательные конкурсы, разнообразные интерактивные зоны и мастер-классы.

Фестиваль «Голос города» проводится в 30 субъектах Российской Федерации при поддержке президентского фонда культурных инициатив и благотворительного фонда «Генезис» с 2025 года. Мероприятие направлено на популяризацию уличной культуры и творчества в регионах России, поддержку творческих инициатив и реализацию талантов местных артистов.

