Содержание поселка Большие Дворы проверили в Павловском Посаде

Заместитель главы Филипп Ефанов проверил благоустройство придомовых территорий в Павловском Посаде. Помимо этого, он встретился с жителями поселка Большие Дворы.

Первая встреча прошла с собственниками, проживающими на улицах Герцена, Тихонова и Кирова в Павловском Посаде.

«Обсудили с жителями волнующие вопросы и предложения. Безусловно, по части из них необходимо проработать технические решения. С коллегами из управления благоустройства и подрядной организацией в течение нескольких дней внесем необходимые корректировки и вернемся с результатом», — сказал Филипп Ефанов.

В поселке Большие Дворы жители попросили кронировать деревья, отремонтировать участок дороги на Спортивной улице, скосить траву за школой.

«Окос травы и кронирование деревьев проведем до конца этой недели. Ремонт дорожного полотна на улице Спортивная включим в план ремонта на 2026 год. Обязательно рассмотрим возможность переноса новогодней ели с площади поселка в сквер. Наша главная задача — быть в прямом диалоге с жителями, создавать комфортные условия для проживания на территории нашего округа» — отметил Филипп Александрович.

Задать интересующие вопросы можно по телефону: 8 (495) 432-99-03. Запись на личный прием к главе открыта по номеру: 8 (495) 432-99-05.