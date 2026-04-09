Снегопад вернулся в Подмосковье

На видео можно заметить, что с неба повалил мокрый снег. Такая картина наблюдается в Сергиевом Посаде, Подольске, Химках и других уголках Подмосковья.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщал 360.ru, что со среды в Московскую область придут заморозки, дождь и мокрый снег. По его словам, в ночное время похолодает до -5 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +4.

В Москве также ожидается похолодание, оно сохранится до конца недели. На выходных вероятность осадков снизится, а температура начнет расти.

Главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова отмечала, что на дорогах вероятна гололедица. Непогоду в Московский регион принес проходящий мимо атмосферный фронт.