Мокрый снег и заморозки накроют Подмосковье в середине недели

Синоптик Ильин предупредил о похолодании в Подмосковье с 8 апреля

В Московской области со среды ожидается ухудшение погоды: в регион придут мокрый снег, дождь и ночные заморозки. Об этом 360.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, в ближайшие дни атмосферное давление начнет расти, а температура — снижаться. Ночью значения опустятся до 0…−5 градусов, что создаст условия для появления снега.

«Со среды по пятницу, когда температура воздуха будет принимать отрицательное значение, ночью возможно выпадение снега, в утренние часы — мокрого снега с дождем», — сказал Ильин.

Днем в начале недели температура составит +4…+9 градусов, однако к четвергу похолодает до +2…+7. В отдельных районах в пятницу температура может опускаться до нуля, и осадки перейдут в снег даже днем.

«В четверг похолодает до +2…+7 градусов, местами в пятницу по области даже днем около нуля», — уточнил синоптик.

Дополнительным фактором станет ветер северных направлений со скоростью 6–11 метров в секунду, который к выходным ослабнет.

В Москве также ожидаются заморозки: в ночь на среду температура приблизится к нулю, в четверг и пятницу будет до −2 градусов. Похолодание сохранится до конца недели, после чего в выходные температура начнет расти, а вероятность осадков снизится.

Днем ранее апрельский град пошел в Подмосковье, кадры сняли на видео в Истринском городском округе.