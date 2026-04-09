Синоптик предупредила о гололеде в Подмосковье в конце недели

Синоптик Позднякова: в Подмосковье гололед и мокрый снег сохранятся до 11 апреля

Жителей Подмосковья предупредили о гололеде и мокром снеге, которые сохранятся в регионе в ближайшие дни. Об этом главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала aif.ru .

Она отметила, что осадки в виде мокрого снега в Москве и Подмосковье ожидаются до 10 апреля. После этого температура воздуха в Московском регионе постепенно начнет повышаться.

Днем 9 апреля также ожидается мокрый снег в результате прохождения фронтов. Кроме того, может пройти и дождь. В Москве погода тоже резко ухудшится.

«Гололедица в Москве сохранится в ближайшие три ночи: в ночь на четверг, на пятницу и на субботу, 11 апреля. Но это, конечно, если будут условия для гололедицы», — сказала Позднякова.

После 10 апреля температура в Москве и Подмосковье будет постепенно повышаться. Однако в ближайшие дни жителей региона предупредили об ухудшении погоды: похолодании, сильном ветре и скользких дорогах.

Ранее репетиция непогоды уже прошла в Ярославской, Костромской и Ивановской областях, где сугробы достигли высоты в 10 сантиметров. Теперь зона осадков смещается в сторону столичного региона.