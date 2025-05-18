Смотр строя и песни юнармейских отрядов Московской области прошел в Мытищах
Федеральный военный мемориал «Пантеон защитников Отечества» в Мытищах вновь стал площадкой для проведения традиционного открытого смотра строя и песни среди юнармейских и военно-патриотических отрядов Московской области. Мероприятие было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
На конкурс подали заявки свыше 70 отрядов, однако из-за различных причин принять участие смогли не все. В итоге более 600 юнармейцев из почти 30 муниципалитетов Подмосковья, включая Мытищи, стали участниками этого масштабного события. Юнармейское движение в регионе охватывает широкую территорию, и на территории «Пантеона защитников Отечества» собрались лучшие из лучших.
Все участники приняли участие в акции «Письмо солдату». Конкурсная программа включала шесть этапов, каждый из которых требовал точного взаимодействия всего коллектива.
В ходе основных испытаний команды демонстрировали умения строевой подготовки: действия в составе отряда на месте и в движении, торжественный марш, выставление Почетного караула на Пост № 1, возложение венка к памятнику, а также знание строевого Устава Вооруженных сил РФ. Судьи оценивали работу командиров, внешний вид отрядов, последовательность выполнения строевых приемов и команд. Победители и призеры определялись по сумме баллов, выставленных членами жюри.
Лучшим в этом году признан отряд «Легион» из домодедовской школы № 12 имени полного кавалера Ордена Славы Владимира Дмитриевича Преснова.