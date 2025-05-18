Смотр строя и песни юнармейских отрядов Московской области прошел в Мытищах

Федеральный военный мемориал «Пантеон защитников Отечества» в Мытищах вновь стал площадкой для проведения традиционного открытого смотра строя и песни среди юнармейских и военно-патриотических отрядов Московской области. Мероприятие было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

На конкурс подали заявки свыше 70 отрядов, однако из-за различных причин принять участие смогли не все. В итоге более 600 юнармейцев из почти 30 муниципалитетов Подмосковья, включая Мытищи, стали участниками этого масштабного события. Юнармейское движение в регионе охватывает широкую территорию, и на территории «Пантеона защитников Отечества» собрались лучшие из лучших.

Все участники приняли участие в акции «Письмо солдату». Конкурсная программа включала шесть этапов, каждый из которых требовал точного взаимодействия всего коллектива.