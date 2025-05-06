Следователи Подмосковья поздравили участников СВО с Днем Победы

Глава СК Подмосковья Яковлев поздравил с Днем Победы участников СВО в госпиталях

Руководитель ГСУ СК России Ярослав Яковлев вместе с коллегами посетил подмосковные госпитали, где проходят лечение участники спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи поздравили раненых военнослужащих с 80-летней годовщиной Дня Победы. Бойцы находятся на лечении в нескольких госпиталях региона.

«80-лет назад наши деды и прадеды стояли на боевых рубежах и бились до последней капли крови, защищая Отечество. Так и Вы сейчас, защищаете нашу Родину и наших граждан! Вы все герои», — заявил Яковлев.

Следователи пообщались с бойцами, сохранившими боевой дух и оптимизм, даже несмотря на тяжелые ранения. Кроме того, они передали военным продуктовые наборы и вещи первой необходимости.

Находящиеся на лечении военные отметили высокий профессионализм медицинского персонала и условия для реабилитации.

Ярослав Яковлев поблагодарил медиков за их самоотверженный труд по восстановлению здоровья бойцов ВС РФ, а самим военным пожелал скорейшего выздоровления.

Ранее сообщили, что в Серпухове отреставрируют к Дню Победы мемориальный комплекс, посвященные летчикам 178-го истребительного авиаполка.