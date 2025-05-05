Мемориал летчикам в Серпухове обновят ко Дню Победы

В селе Липицы полным ходом идут работы по обновлению мемориального комплекса, посвященного памяти воинов 178-го истребительного авиационного полка. Реставрация приурочена к предстоящему празднованию Дня Победы.

Мемориальный комплекс, установленный в 1968 году, находится на центральной площади между школой и домом культуры. Он является символом мужества и героизма советских воинов, защищавших родную землю от врага.

По словам представителя подрядной организации, основные работы по благоустройству территории мемориала практически завершены. Уже уложена новая брусчатка. В данный момент ведется замена облицовки памятника, а скоро рабочие начнут вывозить строительный мусор.

В этом году селу Липицы было присвоено звание «Населенный пункт воинской доблести». Это звание является признанием героического прошлого села, которое в годы Великой Отечественной войны сыграло важную роль в обороне Подмосковья. Именно здесь в 1941–1945 годах базировался 178-й истребительный авиаполк, летчики которого защищали стратегически важные объекты Серпухова — железнодорожный и автомобильный мосты от вражеских налетов.