Славянский бульвар в Подольске вышел в лидеры голосования по благоустройству

Голосование за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» продолжается на портале «Госуслуги». Среди локаций, представленных от Подольска, лидирует Славянский бульвар в микрорайоне Силикатная-2 на улице Тепличная.
С начала голосования, которое стартовало 21 апреля, Славянский бульвар набрал уже 25 465 голосов. На втором месте с 2750 голосами находится бульвар 65-летия Победы в границах улиц Академика Доллежаля и Генерала Варенникова в микрорайоне Кузнечики. Третьем место занимает сквер 100-летия победы России над наполеоновской армией в 1812 года в микрорайоне Зеленовский на Соборной площади, у которого на данный момент 1049 голосов.
Жители Подольска принимают активное участие в голосовании. Они могут выбрать только один из пяти представленных от муниципалитета объектов, который в итоге получит финансирование на благоустройство.
Проголосовать на портале Госуслуг могут все жители городского округа старше 14 лет.
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