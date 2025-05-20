Славянский бульвар в Подольске вышел в лидеры голосования по благоустройству

Голосование за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» продолжается на портале «Госуслуги». Среди локаций, представленных от Подольска, лидирует Славянский бульвар в микрорайоне Силикатная-2 на улице Тепличная.

С начала голосования, которое стартовало 21 апреля, Славянский бульвар набрал уже 25 465 голосов. На втором месте с 2750 голосами находится бульвар 65-летия Победы в границах улиц Академика Доллежаля и Генерала Варенникова в микрорайоне Кузнечики. Третьем место занимает сквер 100-летия победы России над наполеоновской армией в 1812 года в микрорайоне Зеленовский на Соборной площади, у которого на данный момент 1049 голосов.

Жители Подольска принимают активное участие в голосовании. Они могут выбрать только один из пяти представленных от муниципалитета объектов, который в итоге получит финансирование на благоустройство.

Проголосовать на портале Госуслуг могут все жители городского округа старше 14 лет.