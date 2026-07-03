Сквер «Блюдечко» в Коломне стал частью семейного фестиваля «Рябинушка»

На семейном фестивале «Рябинушка» в этом году появилось новое место для отдыха — сквер «Блюдечко». Здесь гости могут насладиться народными развлечениями, качелями и видом на реку.

Новая площадка расположилась на спуске к воде. Для гостей организовали древнерусские карусели, качели, зону отдыха с мягкими пуфами и гигантский самовар, ставший популярной фототочкой.

Особое внимание привлекла новая лестница к реке — раньше такого удобного подхода здесь не было. Теперь сквер «Блюдечко» стал полноценным прогулочным пространством и важной частью фестивальной программы.

Гости фестиваля Павел и Елена признались, что оказались на «Рябинушке» впервые и уже успели почувствовать атмосферу праздника. «Очень все прекрасно, все замечательно. Настроение хорошее, погода прекрасная. Хотим покататься, вспомнить детство и получить немного адреналина», — поделились они.

Включение «Блюдечка» в программу фестиваля позволило расширить пространство праздника и сделать его еще более семейным. Пока дети осваивают карусели и игровые зоны, взрослые могут отдохнуть в тени и насладиться видом на реку.