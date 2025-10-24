Сквер благоустроили в микрорайоне Белая Дача в Котельниках

В Котельниках преобразили сквер в микрорайоне Белая Дача. Здесь провели комплексное благоустройство.

Работы провели на площади более трех тысяч квадратных метров. Специалисты обновиои пешеходные дорожки, бордюрный камень и малые архитектурные формы.

На территории появились новые декоративные кустарники и камеры системы «Безопасный регион». Совсем скоро на входе в пешеходную зону установят полусферы. Это важно сделать, чтобы сюда не могли заезжать автомобили.

Кроме того, рабочие перекрыли стихийную тропу. Ранее она проходила пол оканами жилого дома и представляла опасность для пешеходов, нарушала покой жителей этого дома и наносила ущерб газону.

