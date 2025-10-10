Капитальный ремонт дороги «Промзона Силикат» завершат в Котельниках в ноябре

На объекте ежедневно работают более 20 человек, два самосвала и два трактора. Специалисты уже выполнили фрезеровку старого асфальта по всей длине дороги, почти полностью демонтировали старые тротуары и бордюры, а также провели выемку большей части грунта для устройства дорожного полотна. Нижний слой асфальта уложен на щебеночное основание толщиной 16 сантиметров. Всего покрытие будет состоять из трех слоев.

При ремонте учитывались сложные участки, в частности два поворота с недостаточным радиусом для крупных автомобилей, из-за чего там часто возникали заторы. Поэтому проезжую часть расширили, отодвинув часть тротуара с сохранением нормативной ширины в полтора метра. Также были проведены работы по перекладке коммуникаций и установлены два дополнительных дождеприемника для улучшения отвода воды.

Завершить ремонт дороги планируют до начала ноября.