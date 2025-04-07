Склад мясной продукции закрыли в Балашихе из-за нелегальных мигрантов

Сотрудники правоохранительных органов Балашихи, специалисты управления территориальной безопасности городской администрации и народные дружинники приостановили работу склада мясной продукции. По итогам рейда в отделы полиции доставили около 20 нелегальных мигрантов.
По каждому из них составили административные протоколы, предусматривающие штрафы с возможным выдворением за пределы Российской Федерации. Кроме того, в отношении юридического лица, нарушившего законодательство, рассматривается вопрос о приостановлении деятельности на срок от 14 до 90 суток.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что с начала 2025 года введут ограничение по найму мигрантов. Основной задачей нового законопроекта станет обеспечение безопасности жителей, но при этом нельзя допустить заметного ущерба экономике.
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