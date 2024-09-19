Андрей Воробьев: ограничения по найму мигрантов введут с января в Подмосковье

Новые ограничения по найму мигрантов в нескольких сферах начнут действовать в Подмосковье 1 января 2025 года. Губернатор Андрей Воробьев напомнил работодателям, что необходимо успеть изучить изменения и внедрить их в своих компаниях.

С начала января вступит в силу запрет на привлечение иностранной рабочей силы по патентам в сферах торговли алкоголем и табаком, уличного питания, социальных услуг, спорта, культуры, образования, досуга и здравоохранения.

«Тема, на которую обращают внимание и жители, и Следственный комитет, — работа с мигрантами, обеспечение безопасности. Мы приняли решение, которое мы предварительно проговаривали с правоохранительным блоком», — сказал Воробьев на заседании силового блока.

Основная задача нового законопроекта — обеспечить безопасность жителей, но при этом не допустить заметного ущерба экономике.