Андрей Воробьев: ограничения по найму мигрантов введут с января в Подмосковье
Новые ограничения по найму мигрантов в нескольких сферах начнут действовать в Подмосковье 1 января 2025 года. Губернатор Андрей Воробьев напомнил работодателям, что необходимо успеть изучить изменения и внедрить их в своих компаниях.
С начала января вступит в силу запрет на привлечение иностранной рабочей силы по патентам в сферах торговли алкоголем и табаком, уличного питания, социальных услуг, спорта, культуры, образования, досуга и здравоохранения.
«Тема, на которую обращают внимание и жители, и Следственный комитет, — работа с мигрантами, обеспечение безопасности. Мы приняли решение, которое мы предварительно проговаривали с правоохранительным блоком», — сказал Воробьев на заседании силового блока.
Основная задача нового законопроекта — обеспечить безопасность жителей, но при этом не допустить заметного ущерба экономике.
Важно, чтобы мигранты приносили пользу экономике и бизнесу в ряде отраслей. Прежде всего, это уборка, строительство, логистика и все, что связано со складами. Там нам очень нужна иностранная рабочая сила.
Андрей Воробьев
На освободившиеся места в сферах, где запретят найм мигрантов, смогут трудоустроиться около 5,6 тысячи россиян.
«Мы считаем, что получить эту работу могут граждане России», — отметил глава Подмосковья.
Если отрасль, в которой работает мигрант, не попадает под запрет, а также если он трудится по патенту, то проблем не будет. Он сможет продолжать свою деятельность. Но при отсутствии патента грозит депортация.
Благодаря новой платформе oplatipatent.ru работодатели смогут легко контролировать оплату НДФЛ иностранными сотрудниками с патентами, проверяя реквизиты и суммы платежей.
Если мигрант оформил патент, но трудится в отрасли, где работать с патентом запрещено, положен штраф. Ответственность несут и сами работодатели. Штраф достигает миллиона рублей. Помимо прочего, возможна приостановка деятельности.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».