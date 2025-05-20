Систему цифровой маркировки полимерных труб представили на заводе в Подольске

На площадке «Климовского трубного завода» в Подольске 20 мая состоялась презентация результатов эксперимента по цифровой маркировке полимерных труб и сырья для их создания. Проект, инициированный Министерством промышленности и торговли России и оператором системы «Честный знак», может существенно изменить рынок стройматериалов, искоренив проблему контрафакта.

На производственной линии завода гостям продемонстрировали уникальный процесс: лазерный принтер нанес на каждую трубу DM-код — цифровой идентификатор, позволяющий отследить весь жизненный цикл изделия — от сырья до монтажа на объекте. Разработанный компанией «Матрикс», которая входит в Группу ПОЛИПЛАСТИК, аппаратно-программный комплекс уже интегрирован с системой «Честный знак» и успешно протестирован.

«Это один из первых проектов, в рамках которого реализована прослеживаемость не только готовой продукции, но и сырья для ее производства», — пояснил директор по индустриальной маркировке Центра развития перспективных технологий Дмитрий Горелик.

По данным экспертов, до 30% труб на рынке — контрафактные или не соответствующие стандартам. Маркировка позволит блокировать продажу подделок через кассовые системы, держать под контролем качество и снизить аварийность.