Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Пятничные ливни стали лишь паузой в бабьем лете. Предстоящая неделя в Москве и области ожидается теплой и сухой, сообщила «Звезде» метеоролог Татьяна Позднякова.

По ее словам, в выходные дождей быть уже не должно. Дневная температура в Москве и области составит +18…+20 градусов. Синоптик подчеркнула, что показатели останутся выше климатической нормы для середины сентября.

В начале следующей недели погода также будет сухой. Днем воздух прогреется до +15…+20 градусов. К середине недели среднесуточная температура превысит норму на полтора-два градуса.

«Поскольку у нас осадков не ожидается, можно сказать, что пятничный день был только такой паузой в бабьем лете», — резюмировала Позднякова.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин отметил, что бабье лето уже наступило в Москве. По его словам, на следующей неделе температура в столице будет в пределах +15…+20 градусов.