Синоптик Макарова опровергла слухи о снеге в Подмосковье перед Пасхой

Слухи о якобы возвращении снега в апреле в Москву и Подмосковье не подкреплены фактами. Об этом РИА «Новости» заявила синоптик Марина Макарова.

Она напомнила, что Пасха будет только через две недели, современные технологии прогноза так далеко не показывают точную погоду или температуру в том или ином регионе.

«Соответственно, высказывание можно рассматривать как догадки, но не как факт», — объяснила она.

Метеоролог уточнила, что в апреле в Московском регионе ожидаются осадки около нормы, а температура — выше нормы. Однако точность погоды покажут лишь краткосрочные прогнозы.

«Апрель — переменчивый месяц, поэтому может быть как минус, так и плюс. В атмосфере идет перестройка воздушных течений. Например, апрель 2025 года, когда температура была 20 градусов, а после прошел снег, который лежал несколько дней», — заключила Макарова.

Ранее стало известно, что 28 марта в южных районах Подмосковья пройдет небольшой дождь.