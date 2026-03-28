Небольшие дожди накроют юг Подмосковья в субботу

Синоптик Леус сообщал о дождях на юге Московской области 28 марта

В субботу, 28 марта, в южных районах Московской области пройдут небольшие дожди. Об этом в телеграм-канале сообщил синоптик Михаил Леус.

По его словам, небо над Московским регионом затянут облака, но в целом обойдется без осадков.

«Лишь на юге Московской области и в Новой Москве местами пройдут небольшие дожди. При этом очень тепло, днем температурный фон превысит климатическую норму на 8-9 градусов», — написал он.

Леус уточнил, что регион останется под влиянием северной периферии циклона. В Московской области потеплеет до +17 градусов, а в Москве — до +16.

Ветер подует с северо-востока со скоростью до семи метров в секунду, атмосферное давление останется на отметке 748 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме.

Ранее глава центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что до конца марта жителей Московской области ждет тепло. Температура превысит климатическую норму на 4–5 градусов.