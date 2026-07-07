«Символ служения Родине и пример для всех нас». Воробьев поздравил ветерана из Фрязина Ивана Жучкова со 100-летием

Ветерану Великой Отечественной войны Ивану Ивановичу Жучкову 7 июля исполнилось 100 лет. С вековым юбилеем полковника в отставке и заслуженного работника образования Московской области поздравил губернатор Андрей Воробьев .

Иван Жучков поступил в школу авиамехаников в 17 лет, а менее чем через год ушел на фронт. Он прошел весь путь от Полтавы до Берлина, служил на 1-м Украинском фронте, принимал участие в Венской и Берлинской операциях, а также вместе с боевыми товарищами брал Рейхстаг.

Победу он встретил, находясь в штабе 5-й ударной армии, где Акт о капитуляции Германии подписывал сам маршал Жуков.

Ивана Ивановича наградили орденами Отечественной войны I и II степени и медалями, в том числе «За отвагу», «За Победу над Германией», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За взятие Вены», а также медалью Жукова.

В мирное время Жучков создал Музей боевой славы во фрязинском лицее. На этом он не остановился и вместе с женой Аллой Власовной написал пособие по военно-патриотическому воспитанию. Кроме того, он принял участие в масштабной выставке «Гордимся Победой!», лично собрав необходимые материалы.

«И сегодня Иван Иванович продолжает воспитывать патриотизм у подрастающего поколения. Он — живая история, символ служения Родине и пример для всех нас! С юбилеем, дорогой Иван Иванович! Желаю вам крепкого здоровья и бодрости духа», — обратился к ветерану Андрей Воробьев.