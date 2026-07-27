Силач Русский Халк выступит в поселке Красково 31 июля

В жилом комплексе «Легенда Коренево» в поселке Красково 31 июля во время праздника, посвященного открытию нового магазина, состоится попытка установить рекорд России. Его автором станет заместитель президента Федерации силового экстрима страны, многократный рекордсмен мира Сергей Агаджанян, известный как Русский Халк.

Спортсмену предстоит отбуксировать кран-манипулятор массой более 10 тонн на расстояние не менее 10 метров. При этом во время движения он планирует выполнить элементы сценического экстрима — сломать не менее двух стальных шпилек диаметром 10 миллиметров и разорвать по меньшей мере одну медицинскую грелку.

«Соединить такие разные направления экстрима в один номер невероятно сложно и очень травмоопасно!» — отметил восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев.