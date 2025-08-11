Силач Русский Халк из Люберец выступил на Дне физкультурника в Белгородской области

В рамках праздника прошел четвертый летний парад физкультурников Белгородской области. На нем выступил заместитель президента Федерации силового экстрима России, многократный рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян. В его программу вошли как минимум три трудновыполнимых номера, один из которых мало кто сможет повторить без специальной подготовки.