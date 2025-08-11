Силач Русский Халк из Люберец выступил на Дне физкультурника в Белгородской области

Праздник в честь Дня физкультурника прошел на стадионе «Центральный» в Алексеевке Белгородской области 9 августа. Эксклюзивным гостем мероприятия стал подмосковный силач Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк».
В рамках праздника прошел четвертый летний парад физкультурников Белгородской области. На нем выступил заместитель президента Федерации силового экстрима России, многократный рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян. В его программу вошли как минимум три трудновыполнимых номера, один из которых мало кто сможет повторить без специальной подготовки.
В ходе выступления Сергей Агаджанян скручивал в трубочку походную миску и сковородку, а также лопаты из закаленной стали. Он также разрывал грелки дыханием со стоящими на нем ассистентами.
Огромный бык устроил переполох в центре Люберец
Заблудившегося в лесу грибника спасли в Ступине
Прощание с участником СВО Геннадием Старуновым прошло в Домодедове
Фестиваль «Музей под звездами» прошел в Серпухове
Убийство Армена Саркисяна в Москве было терактом с участием смертника
Алиев и Зеленский созвонились из-за удар по нефтебазе SOCAR на Украине: до чего договорились?
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте