Штаб «Движения первых» открыли в Наро-Фоминске

Первое отделение «Движения первых» открыли в Центральном дворце культуры «Звезда» в Наро-Фоминске. Новая площадка станет удобным пространством для ребят, которые много времени посвящают творчеству.

Активисты делились успехами и строили планы на будущее. С открытием нового штаба их поздравила заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина и ветеран специальной военной операции Денис Тихонов.

«Мы видим, как вы заявляете о себе, гордимся вашими успехами!» — сказала Светлана Малыхина.

Гости вручили ребятам фирменные обложки на паспорт.

Отметим, что в Наро-Фоминском округе уже более 12000 участников «Движения первых». Это активисты, наставники и даже родители. Открытие нового отделения — это еще один шаг в развитии молодежной политики округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что с января в регионе открыли почти четыре тысячи кружков для детей.