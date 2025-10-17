Андрей Воробьев: почти 4 тысячи кружков для детей открыли в Подмосковье с января

В Московской области уделяют особое внимание внешкольным занятиям детей, которые позволяют выявлять и развивать их таланты. Сейчас для учащихся в регионе работают более 41 тысячи разнообразных секций и кружков, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Широкий выбор секций

Занятия сейчас посещают свыше 1,3 миллиона школьников и студентов.

«В Подмосковье большой выбор кружков и секций: творчество, спорт, иностранные языки, моделирование и многое другое. Появляются новые форматы, как например, „Кванториумы“, где можно освоить перспективные инженерные направления. Наша задача — делать дополнительное образование доступным, содержательным, привлекать лучших педагогов», — пояснил Андрей Воробьев.

С начала года в регионе открыли 3,8 тысячи дополнительных кружков и секций. Для удобства записи все программы оцифровали. Дети могут обстоятельно изучить предложения, выбрать то, что по душе, подать заявку, а затем просто прийти на занятия.

«Программы дополнительного образования реализуют более 1,5 тысячи организаций: ДШИ, спортивные школы, центры детского творчества. Также кружки и секции есть в школах, и мы стараемся, чтобы качество преподавания было на самом высоком уровне», — отметил губернатор.

Самые популярные кружки

В этом году самыми популярными стали занятия социально-гуманитарной направленности, которые посещают около 480 тысяч учащихся — это свыше 37% детей и подростков в возрасте от пяти до 17 лет. Им предлагают не только углубленное изучение русского и английского языков, а также литературы, но и уроки по каллиграфии, нейрофитнесу и другим необычным дисциплинам.