Андрей Воробьев: почти 4 тысячи кружков для детей открыли в Подмосковье с января
В Московской области уделяют особое внимание внешкольным занятиям детей, которые позволяют выявлять и развивать их таланты. Сейчас для учащихся в регионе работают более 41 тысячи разнообразных секций и кружков, рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Широкий выбор секций
Занятия сейчас посещают свыше 1,3 миллиона школьников и студентов.
«В Подмосковье большой выбор кружков и секций: творчество, спорт, иностранные языки, моделирование и многое другое. Появляются новые форматы, как например, „Кванториумы“, где можно освоить перспективные инженерные направления. Наша задача — делать дополнительное образование доступным, содержательным, привлекать лучших педагогов», — пояснил Андрей Воробьев.
С начала года в регионе открыли 3,8 тысячи дополнительных кружков и секций. Для удобства записи все программы оцифровали. Дети могут обстоятельно изучить предложения, выбрать то, что по душе, подать заявку, а затем просто прийти на занятия.
«Программы дополнительного образования реализуют более 1,5 тысячи организаций: ДШИ, спортивные школы, центры детского творчества. Также кружки и секции есть в школах, и мы стараемся, чтобы качество преподавания было на самом высоком уровне», — отметил губернатор.
Самые популярные кружки
В этом году самыми популярными стали занятия социально-гуманитарной направленности, которые посещают около 480 тысяч учащихся — это свыше 37% детей и подростков в возрасте от пяти до 17 лет. Им предлагают не только углубленное изучение русского и английского языков, а также литературы, но и уроки по каллиграфии, нейрофитнесу и другим необычным дисциплинам.
Больше всего детей в этом году записались в кружки художественной направленности — 339 тысяч, а также в физкультурно-спортивные секции — 223 тысячи.
Существенно увеличилась посещаемость занятий военно-патриотической тематики. Если в прошлом году таких кружков было 1,3 тысячи, то в этом — уже свыше 2,2 тысячи. Под руководством опытных наставников дети изучают архивы, проводят поисковые работы и занимаются строевой подготовкой.
Участие в раскопках и создание 3D-моделей
Одним из успешных проектов стал кружок военно-патриотического объединения «Патриот», который открыли во дворце детского и юношеского творчества «Планета талантов» в Лобне. Там школьников учат стрельбе из пневматической винтовки, сборке автоматов, защите от радиационного, химического и биологического воздействия, а также оказанию первой медицинской помощи.
Кроме того, для них проводят экскурсии, встречи с ветеранами боевых действий и акции, среди которых «Лес Победы» и «Письмо солдату».
«Основная цель и задача нашего объединения — воспитание патриотически настроенных молодых людей, готовых к служению Отечеству. С детьми ведется большая просветительская работа, развиваются тактические навыки», — рассказал руководитель объединения «Патриот» Сергей Свороб.
Одной из самых масштабных находок стали останки более сотни красноармейцев и краснофлотцев, которые защищали Москву.
Популярностью в регионе пользуются также естественно-научное и техническое направления — кружки работают в каждом округе, причем с 2023 года их количество увеличилось вдвое. Детям и подросткам предлагают посещать занятия по математике, физике, программированию и другим направлениям.
В «Кванториуме» в Балашихе открыли кружок «Хайтек». В высокотехнологичной лаборатории прототипирования установили 3D-принтеры, станки с лазерными граверми и паяльными станциями и другие устройства.
Все желающие могут научиться создавать иллюстрации в векторном редакторе и 3D-модели, а также освоить азы дизайн-проектирования.
«Я обучаю детей работать в отечественной программе „Компас-3D“, чтобы они могли стать инженерами, и в дальнейшем внести свой вклад в развитие нашей страны. Данное направление особенно важно, так как оно не только развивает технические навыки, но и способствует креативному мышлению», — отметил преподаватель «Кванториума» Максим Чихирников.
Участник кружка Дмитрий Викулов, который занимается моделированием уже два года, ранее стал призером международного конкурса «Школа реальных дел».
Как записаться
Выбор кружка и регистрация доступны на платформе «Навигатор дополнительного образования Московской области».
Также записаться можно на региональном портале государственных услуг региона. Для этого следует внести информацию в ID-секции, после чего остальные поля заполнятся автоматически.