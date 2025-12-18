Шоу «Снежная королева» от Ильи Авербуха пройдет в Мытищах

Заместитель главы Мытищ Ольга Сидоркина рассказала на городском совещании о предстоящих культурно-массовых мероприятиях. Учреждения округа уже украсили и подготовили ко встрече с гостями. Жителей округа ждет насыщенная праздничная программа: концерты, детские елки и представления, конкурсы, мюзиклы, спортивные мероприятия, интерактивы.

На льду «Арены Мытищи» пройдет шоу «Снежная королева» от Ильи Авербуха. Театр драмы и комедии «ФЭСТ» покажет детский спектакль, а в центре культуры «Подмосковье» пройдет сказочное представление «Новогодний переполох в Шахматном королевстве». Мюзикл «Пиксельное сердце снегурочки» готовит центр культуры «Марфино», а в кукольном театре «Огниво» пройдет новогодний спектакль «Госпожа метелица».

Большое количество мероприятий запланировано во все парках Мытищ, центральной площадкой станет парк Мира. Готовят сюрпризы для гостей библиотеки округа, Мытищинская галерея искусств и историко-художественный музей. Здесь пройдут мастер-классы, новогодние концерты и лекции. Также запланированы мероприятия во дворах города и на сельских территориях.