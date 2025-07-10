Шоу ко Дню семьи, любви и верности прошло в Мытищах

Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи

Семейный праздник «Счастливы вместе» провели в Центре культуры «Подмосковье» в Мытищах. Участниками стали супружеские пары округа.

Для гостей мероприятия организовали тематические конкурсы. Они преодолели препятствия, в которых проверялась сплоченность семьи.

Победители и призеры получили дипломы и подарки. Также на празднике провели церемонию награждения семейных пар-долгожителей.

На сцене прозвучали праздничные песни. Их исполнила Елена Семенова.

«Семейный праздник напомнил нам о том, как важно заботиться о близких людях, поддерживать друг друга в сложных ситуациях и находить радость в простых вещах повседневной жизни. Ведь именно в таких мелочах заключается истинное счастье семьи, способное преодолеть любые трудности и преграды», — прокомментировали в пресс-службе городского округа Мытищи.

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