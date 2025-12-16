Школы Ленинского округа украсят к Новому году

Предновогодняя кампания по праздничному оформлению классов и школьных пространств началась в Ленинском городском округе. Учащиеся мастерят снежинки, гирлянды, плакаты своими руками.

Создавать новогоднюю атмосферу детям помогают и педагоги. По словам начальника Управления образования администрации Ленинского городского округа Наталии Киселевой, главным праздничным элементом в каждой школе станет елка.

«Ученики и учителя нарядят новогодних красавиц в соответствии с творческими замыслами своих коллективов», — добавила Наталия Киселева.

Отметим, что с 22 декабря в школах начнутся новогодние чаепития, концерты, дискотеки, традиционные елки с театрализованными представления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что с января в регионе открыли почти четыре тысячи кружков для детей.