Школу и детский сад построят в поселке Октябрьский в Люберцах в 2027 году

Земельный участок для образовательного комплекса предоставили дирекции заказчика капитального строительства в рабочем поселке Октябрьский. Сдать школу и детский сад в эксплуатацию планируется в 2027 году.

В Министерстве имущественных отношений Московской области рассказали, что на участке площадью 5,8 гектара появятся школа на 1500 мест и детский сад на 200 мест. Землю ранее передали в собственность городского округа Люберцы из федеральной собственности.

Открыть образовательный комплекс планируется в 2027 году. Здания возведут по программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе 40 отремонтированных и 39 новых школ. Он добавил, что в этом году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч — первоклассники.

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