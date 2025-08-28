Школьные автобусы проверили к новому учебному году в Мытищах

Автоинспекторы в Мытищах осмотрели школьные автобусы. Они изучили салоны транспортных средств, проверили наличие аптечки, огнетушителя и документов на автомобиль.

Госавтоинспекторы технического надзора Мытищинской Госавтоинспекции совместно с сотрудниками Управления транспорта и дорожного хозяйства Технического осмотра № 1, Управления Министерства транспорта и дорожного хозяйства Московской области провели проверку школьных автобусов на соответствие требованиям безопасности перед началом учебного года.

«Безопасность перевозки учащихся – главная задача технического контроля школьного транспорта. Проверка проводилась не только перед началом учебного года, но и регулярно в течение всего периода использования автобусов. Полицейские смогут в любой момент остановить транспортное средство и запросить информацию о его техническом состоянии», – отметил сотрудник отдела Госавтоинспекции, старший госавтоинспектор безопасности дорожного движения, капитан полиции Никита Волнистов.

Члены комиссии тщательно осмотрели школьные автобусы, которые со второго сентября будут осуществлять подвоз детей к образовательным учреждениям, проверили работу внешних световых приборов, тахографов, блокираторов движения при открытых дверях, систем пассивной и активной безопасности.

«Транспортные средства в хорошем состоянии, нарушений не обнаружено. Сотрудники Госавтоинспекции провели также профилактические беседы с водителями школьных автобусов о необходимости соблюдения правил дорожного движения при перевозке детей и напомнили об ответственности за жизнь и здоровье несовершеннолетних пассажиров», – заключил Никита Волнистов.

Стало известно, что 16 автобусов разной вместимости будут осуществлять перевозки групп детей до образовательных учреждений городского округа Мытищи.