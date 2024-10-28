Школьница из Мытищ стала призером областного православного конкурса

Шестиклассница Анна Калошина из Мытищ победила в конкурсе школьных проектов «Святое кольцо Подмосковья». Ее проект о святынях храмов занял лидирующее место.

Анна Калошина, ученица шестого класса гимназии № 1 в Мытищах, разработала экскурсионный маршрут по Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, следуя по стопам царствующих особ.

Ее проект «Святыни храмов Подмосковья» признали лучшим на зональном этапе конкурса в Сергиево-Посадской епархии. Он занял лидирующее место на региональном этапе.

Проект Анны подготовили под руководством учителя гимназии № 1 Надежды Васиной и протоиерея Андрея Кольцова.

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