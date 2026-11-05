В Петербурге после капремонта откроют Молодежную библиотеку имени Маяковского

В Калининском районе Санкт-Петербурга после капитального ремонта откроется обновленная Молодежная библиотека — отдел Центральной городской публичной библиотеки имени Маяковского. Официальное открытие пройдет 10 ноября, а для горожан пространство заработает 14 ноября, сообщила газета «Петербургский дневник» .

Площадка на Гражданском проспекте объединит технологии, искусство и краеведение. Посетителям представят станцию саморегистрации, виртуальных помощников на базе искусственного интеллекта и 3D-технологий, а также робота-руку (кобота), круглосуточно принимающего и выдающего книги.

В библиотеке заработают лаборатории подкастов, комиксов и настольных игр, посвященных истории района, а также лекторий по современному искусству с занятиями по созданию мерча. В отдельном зале «Время мужества» разместили экспозицию об СВО.