Школьница из Люберец стала призером всероссийской олимпиады по искусству

Финал Всероссийской олимпиады школьников по искусству завершился в Казани. В соревновании приняли участие около 300 старшеклассников из разных уголков России.

Первую медаль в копилку городского округа Люберцы на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников принесла ученица гимназии № 1 Юлия Клочкова.

Глава муниципалитета Владимир Волков поздравил Юлию, ее педагогов и родителей с таким высоким достижением.

По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников получат выплаты в размере 500 тысяч рублей, призеры — по 300 тысяч рублей, а финалисты — по 100 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вовлечении школьников в олимпиадную работу. По его словам, важно вовлекать ребят в эту работу так, чтобы у них было желание проявить себя.