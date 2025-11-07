Школьница из Люберец стала лауреатом всероссийского конкурса «Большая перемена»

Ученица гимназии № 16 «Интерес» городского округа Люберцы Кристина Соболева стала лауреатом II степени Всероссийского конкурса «Большая перемена». Это уже вторая ее победа. В прошлом году Кристина также вышла в финал и стала лидером конкурса.

Семь месяцев школьница проходила сложные этапы состязания. Ее наставником была учитель информатики Ольга Липатова.

Участниками финального этапа стали 1500 учеников старших классов из 79 регионов России. В Международном детском центре «Артек» 5 ноября прошла торжественная церемония закрытия шестого сезона конкурса.

Отметим, что за все время свои силы в «Большой перемене» испытали свыше семи миллионов человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что 2025 году в регионе обновляют более чем 60 образовательных учреждений, а также строят еще 20 учебных заведений.