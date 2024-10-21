Школьников Подмосковья пригласили на цифровую олимпиаду «Волга-IT»

Регистрация на международную цифровую олимпиаду «Волга-IT» продлится до 25 октября. Школьники и студенты в возрасте от 16 до 23 лет могут проверить свои силы в современных технологиях и побороться за выход в финал. В Мингосуправления Подмосковья рассказали подробности.

Олимпиада пройдет в три этапа: квалификация, полуфинал и финал. Первые два проведут в онлайн-формате, а заключительный состоится очно — в Ульяновске.

На олимпиаде предстоит показать знания по 1С-программированию, анализу данных, web-дизайну, телекоммуникациям и безопасности. Интересно, что задания для участников создают на основе реальных кейсов IT-компаний.

Участие бесплатное. Регистрация доступна на официальном сайте мероприятия.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе 40 отремонтированных и 39 новых школ. Он добавил, что в этом году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч — первоклассники.