Школьников из Мытищ пригласили принять участие в олимпиаде «Великая Победа»

Школьная олимпиада, посвященная Великой Отечественной войне, стартовала на международном уровне. Проявить свои знания в ней предложили жителям Мытищ.

Интеллектуальное состязание пройдет в несколько этапов. Первый состоится с 27 февраля по 21 марта. Второй — с 24 марта по 11 апреля.

Участниками могут стать школьники от 10 до 18 лет. Они пройдут онлайн-тестирование и выполнят специальные задания.

Задачи разделены по уровням сложности. В них проверяется эрудиция и знания о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны.

Все желающие также могут поучаствовать в конкурсе, который включает две номинации: «Рисунок Победы» и «Юный полководец». Авторы лучших работ получат приглашение на Парад Победы на Красной площади 9 мая 2025 года.

Победителей наградят памятными подарками и призами от партнеров. Обязательна регистрация на официальном сайте олимпиады.