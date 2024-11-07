Школьники в Одинцове помогли волонтерам в изготовлении окопных свечей
Ученики и преподаватели Старогородковской школы закупили специальную смесь для изготовления блиндажных свечей. Парафин для окопных свечей передали Юлии Мелиховой — координатору группы «За-Мир».
Родители школьников и местные жители поселка Новый Городок также приняли участие в акции. Внести свой вклад в сбор гуманитарной помощи могут все желающие.
«Для свечей лучше всего подходит косметический парафин. Это самая доступная по цене свечная основа, которая не коптит и не выделяет токсичные вещества при горении» — пояснила Юлия Мелихова.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил лучших волонтеров региона. Они помогают в организации федеральных и международных мероприятий, активно участвуют в премиях «Мы вместе» и «Мы рядом».
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