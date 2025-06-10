Школьники в Мытищах смогут принять участие в акции «Каникулы в библиотеке»

В центральной библиотеке имени Дмитрия Кедрина в рамках местного партийного проекта «Библиопространство» проходят летние мероприятия «Каникулы в библиотеке». Специально для детей и подростков организованы творческие и развивающие активности, направленные на развитие командных навыков, воображения и интереса к чтению.

Участники могут принять участие в чтении увлекательных книг, настольных и подвижных играх, а также в музыкальных занятиях с конкурсами и исполнением любимых песен. По словам члена политического совета партии «Единая Россия» Анастасии Мартыновой, цель проекта — создать атмосферу, способствующую культурному досугу и безопасному проведению летних дней для детей.

Мероприятия «Каникулы в библиотеке» помогают формировать положительный образ библиотеки как центра культуры и образования, а также укрепляют взаимодействие между детьми, их родителями и библиотекой.