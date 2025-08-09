Школьники помогли благоустроить более 50 улиц в Дубне

Ученики школ Дубны все лето поддерживают форму живых изгородей в городе. Так дети помогают специалистам службы озеленения учреждения «Чистый город».

За лето ребята привели в порядок кустарники на 50 улицах. Работу они выполняют под руководством опытных наставников.

Активисты подстригают разросшийся кустарник, придают ему форму, вырезают сорную поросль. В службе озеленения этим летом работали больше 20 школьников.

«В этом году в Дубне озеленители провели огромную работу, высадили более 700 тысяч цветов. Добавились новые локации. И, конечно, ребята оказали поддержку нашим коммунальным службам. Но главное, в процессе работы, школьники начинают больше ценить чужой труд», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

