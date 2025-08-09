Школьники из Дубны сшили ортопедические подушки для раненых бойцов СВО

В гости к членам Совета ветеранов Большой Волги пришли ученики школы № 7 Дубны. Они узнали, как плести сети и шить специальные подушки для участников спецоперации.

Мероприятие прошло в рамках всероссийского проекта «Добро не уходит на каникулы». Сразу после освоения теории дети сшили пять подушек и помогли доделать сеть.

«К нам действительно приходит очень много молодежи: и волонтеры, и „Молодая гвардия“, и учащиеся разных школ. Мы стараемся им показать, что такое патриотизм, чтобы дети понимали, что сейчас на самом деле идет война и к этому нужно относиться серьезно», — сказала председатель Совета ветеранов Большой Волги Валентина Пискарева.

Отметим, что ветераны регулярно участвуют в патриотическом воспитании молодежи округа: встречаются с ними на уроках мужества, мастер-классах и городских мероприятиях. Школьники Дубны также собирают гуманитарную помощь и пишут письма бойцам.