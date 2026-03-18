Школьники Подмосковья узнали о достижениях промышленности на «Разговорах о важном»

16 марта в образовательных учреждениях Московской области прошло занятие «Разговоры о важном», посвященное заводам России. Ученики школ и колледжей узнали о значимости промышленности для экономики страны, ее технологических достижениях и людях труда, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Целью урока стало формирование у учащихся понимания роли российской промышленности и ее приоритетов, а также воспитание уважения к труду на промышленных предприятиях.

На занятии ученикам рассказали о современных достижениях страны в области промышленности. Они узнали о строительстве электросудов, разработке беспилотных тракторов и уникальных систем пожаротушения. Эти примеры демонстрируют не только технологический прогресс, но и вызывают чувство гордости за страну.

Учащиеся также познакомились с примером компании «СИБУР» в Тобольске, где вокруг производства развиваются аэропорты, школы и парки, превращая завод в центр городской жизни. Кроме того, ученики услышали историю семьи Петровых с авиазавода «Ильюшин», чей общий трудовой стаж превышает полвека.

В зависимости от возраста, школьники занимались разными видами деятельности. Младшие учились знакомиться с профессиями в игровой форме, средние классы проектировали города будущего, а старшеклассники обсуждали вопросы технологий и суверенитета.

Пресс-служба ведомства также сообщила, что до 12 апреля продолжается прием заявок на II Всероссийскую премию «Разговоры о важном» в номинации «Лучший видеоанонс от обучающихся». Подробности можно узнать на сайте конкурса.