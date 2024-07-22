Школьники из Жуковского отправились в летний лагерь в Китай

Учащиеся лицея № 14 имени Громова в Жуковском отправились в образовательную поездку в Китай. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Обучение проводится на базе Сианьского транспортного университета. Уже состоялась церемония открытия и лекция профессора о глобализации. Помимо этого, для ребят провели торжественный обед, где школьники смогли попробовать национальные блюда.

Для учащихся Подмосковья проводят уроки по китайскому языку. Ребятам рассказывают о существующих тонах, иероглифах и других особенностях языка. На групповых занятиях они рисовали иероглифы, практиковали изображение горизонтальных и вертикальных линий, а также занимались кунг-фу и делали китайский веер.

Напомним, к учебному году в Подмосковье построят больше 30 новых школ и отремонтируют еще 40. Губернатор Андрей Воробьев отметил высокий темп работ и призвал строго соблюдать заявленные сроки.

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