Школьники из Подольска победили на всероссийской олимпиаде по биологии

В Подольске определили победителей регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии и истории. Всего восемь учеников достигли высоких результатов.

В биологии сильнейшими оказались Варвара Тонкоглас, София Бибикова и Полина Дергабузова. Они обошли более 100 конкурентов. По истории успешно выступили Татьяна Острянинова, Софья Назарова, Даниил Боргун, Александр Королев и Анастасия Петрова.

«За каждым успехом стоят месяцы упорного труда, стремление к знаниям и вера в свои силы. Пусть впереди юных подольчан ждут новые открытия, смелые идеи и большие свершения!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Также в Подольске выбрали победителей по французскому языку, географии, физической культуре, литературе и ряду других предметов. Они также получили поздравления от главы округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вовлечении школьников в олимпиадную работу.